Ümit Özdağ Kayseri'ye geliyor
- 03.11.2022 14:09
- Güncelleme: 03.11.2022 14:09
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geliyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın kente geliyor. Özdağ, burada esnaf ziyareti de gerçekleştirerek vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelecek.
2 gün süreyle Kayseri’de kalacak olan ve çeşitli ziyarette bulunacak olan Özdağ’ın programı şu şekilde:
4 Kasım 2022
10:30 Karşılama
11:00 Kayseri İl Başkanlığında Basın ile Söyleşi
11:45- 12:15 Basın ile öğle yemeği
12:30 Cuma Namazı
13:30 Esnaf ziyareti
15:30-16:45 Oda ve Dernek ziyaretleri
17:00 Televizyon programı
18:00 Akşam yemeği
19:30 konferans
5 Kasım 2022 Cumartesi
09:30 Kahvaltı sonrası Develi ilçesine hareket
10:30 Develi ilçe binası açılışı, toplu katılım ve rozet töreni
11:00 Develi ilçesinde esnaf ziyareti
12:30 Öğle yemeği
13:30 Kayseri’ye dönüş
14:00 Talas ilçesinde esnaf ziyareti ve gençlerle buluşma
15:30 Talas ilçe binası açılışı ve kokteyl
16:00 program tamamlanması.