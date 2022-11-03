Ümit Özdağ Kayseri’ye geliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geliyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın kente geliyor. Özdağ, burada esnaf ziyareti de gerçekleştirerek vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelecek.

2 gün süreyle Kayseri’de kalacak olan ve çeşitli ziyarette bulunacak olan Özdağ’ın programı şu şekilde:

4 Kasım 2022

10:30 Karşılama

11:00 Kayseri İl Başkanlığında Basın ile Söyleşi

11:45- 12:15 Basın ile öğle yemeği

12:30 Cuma Namazı

13:30 Esnaf ziyareti

15:30-16:45 Oda ve Dernek ziyaretleri

17:00 Televizyon programı

18:00 Akşam yemeği

19:30 konferans

5 Kasım 2022 Cumartesi

09:30 Kahvaltı sonrası Develi ilçesine hareket

10:30 Develi ilçe binası açılışı, toplu katılım ve rozet töreni

11:00 Develi ilçesinde esnaf ziyareti

12:30 Öğle yemeği

13:30 Kayseri’ye dönüş

14:00 Talas ilçesinde esnaf ziyareti ve gençlerle buluşma

15:30 Talas ilçe binası açılışı ve kokteyl

16:00 program tamamlanması.