Ümit Özdağ: “Erdoğan bu seçimde aday olamaz”

Biz zafer partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerinde gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. Erdoğan’da bu seçimde aday olamaz diyoruz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyarette bulunmak için Kayseri’ye geldi. Zafer Partisi İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Özdağ, ülke siyaseti ve göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zafer Partisinin fiilen seçim kampanyasına başladığını duyuran Özdağ, yoğun bir seçim takvimi hazırladıklarını dile getirdi. Erken seçim meselesinin ülkemizde bir anayasa ihlaline dönüştüğünü söyleyen Özdağ, “Normal şartlarda seçimlerin Haziran’da yapılması gerek ve mevcut Anayasa’ya göre Haziran’da yapılacak bu seçimlere Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olarak girmesi mümkün değil. Çünkü, anayasaya göre 2 kez Cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve Recep Tayyip Erdoğan 2 kez Cumhurbaşkanı oldu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olabilmesi için tekrar aday olabilmesi için seçimlerin hile ile erkene alınması ve buna da Muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, İYİ Parti’nin destek vermesi gerekiyor. Görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın diye erken seçime destek vereceklerini açıkladılar. Erken seçimde 1 sene önce falan değil 1 ay önce. Yani erkende değil aslında sadece adı erken seçim” şeklinde konuştu.

‘SİZ ÇAKMA MUHALEFETSİNİZ’

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in bu söylemlerini anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Özdağ, “Kılıçdaroğlu ile Akşener’in bu izahını anlamak mümkün değil. Erdoğan, Mağdur olmasın diye diyorlar. Siz nasıl muhalefet partisiniz. Siz çakma muhalefetsiniz, Erdoğan’ın payandasısınız. Biz yapmazsak Yüksek Seçim Kurulu yapar diyorlar. Bırakın Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğnesin, o ayıp onlara ait olsun. Buradan tüm halka sesleniyorum Erdoğan, Anayasayı çiğnemek için hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu ve Akşener’de kendisine yardımcı oluyor. Bu seçimin erken olmasına falan gerek yok bu seçim tarihinde olmalı. Biz zafer partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerinde gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. Erdoğan’da bu seçimde aday olamaz diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SEÇME İTHALİ İLE ERDOĞAN’IN SEÇTİRİLMESİNE ÇALIŞILIYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türklerden kaybettiği oyları Suriyeliler ve Afganlılardan karşılamaya çalıştığını söyleyen Özdağ, “Bir taraftan seçim tarihi kumpasıyla Erdoğan aday yapılmaya çalışırken diğer taraftan Suriyelilere, Afganlılara, Libyalılara, Mısırlılara, Iraklılara ve İranlılara vatandaşlık verilerek ki şu ana kadar tespit edilen 745 bin kişiye verilmiş vatandaşlık. Seçme ithali ile Erdoğan’ın seçtirilmesine çalışılıyor. Seçmen ithal etmek demokraside hiç olmadı. Türklerden kaybettikleri oyları Suriyelilerle Afganlılarla karşılamaya çalışıyorlar. Buda kabul edilebilir değil” diye konuştu.

‘SIĞINMACI RAKAMLARI MATEMATİK YASALARINA AYKIRI OLARAK 7 YILDIR SABİT’

Şu an Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon 700 bin sığınmacının olduğunu belirten Ümit Özdağ, Kayseri’de de 220 – 240 binin üzerinde sığınmacının olduğunu söyledi. Özdağ, konu hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de resmi rakamlar göre 3 milyon 700 bin sığınmacı var fakat bu öyle bir şey ki matematik yasalarına aykırı olarak 6 yıldır sabit. Suriyeliler 5.3 hızıyla doğruyorlar ama sayılar sabit kalıyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı her sene rakamları kopyalıyor. Gerçek rakam sadece geçici sığınmacılarda 4 milyon 200 bin ki bunun küsürü de var. Fakat Türkiye’de ki Suriyeli sayısını İçişleri Bakanlığının yetkileri 7 milyon olarak tahmin ediyorlar. Onun için Kayseri’de ne kadar Sığınmacı ne kadar kaçak var ne kadar ikamet izniyle oturan var bunları üst üste koyarsanız 220 bin 240 bin sınırının altında değildir.”