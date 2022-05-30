Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti

Talas Belediyesi, Ali Dağı başta olmak üzere ilçenin daha yeşil bir görünüm kazanması için her fırsatta ağaç dikim etkinlikleri düzenliyor.

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  • 30.05.2022 10:58
  • Güncelleme: 30.05.2022 11:34
Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, Ali Dağı başta olmak üzere ilçenin daha yeşil bir görünüm kazanması için her fırsatta ağaç dikim etkinlikleri düzenliyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde belediyede görev yapan personelle ağaç dikimi gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu kez de Kayseri’de eğitim gören yabancı öğrencilerle ağaç dikti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in de katıldığı organizasyonla İstanbul’un fethinin 569. yıldönümünde Uluslararası Öğrenciler Derneği’ne mensup yabancı öğrencilerle birlikte Ali Dağı’na yüzlerce ağaç dikildi. Programda konuşan Başkan Mustafa Yalçın, İstanbul’un fethinin yıldönümünü hatırlatarak anlamlı bir zamanda, anlamlı bir etkinliğe imza atıldığına dikkat çekti. “Dünya coğrafyasının çeşitli bölgelerinden eğitim görmek için Kayseri’yi tercih etmeniz sizin için çok önemli, bu bizim açımızdan da çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da ağaç dikerken biz de burada ağaç dikiyoruz.” ifadelerini kullanan Başkan Yalçın; “Bugün İstanbul’un fethinin 569. Yıldönümü. İstanbul’un fethi, Müslümanlar açısından çok önemli bir dönüm noktası. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da ağaç dikerken biz de burada ağaç dikiyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ağaçlar dünya durdukça burada duracak” dedi.

Daha sonra konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; “Ben hepinizi bugün burada Talas Belediyesi’nin organizasyonuyla ağaç dikerken görmekten çok mutluyum. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde ne diyor; ‘Kıyamet kopsa bile elinizde fidan varsa onu dikin.’ Dolayısıyla ağaç dikmek bizim medeniyetimizde aynı zamanda bir ibadet gibidir. Ağaç dikeceğiz, dünyayı güzelleştireceğiz. Belediye başkanımıza da buraya 7/24 ağaç diktiği ve burada sürekli bir ekip bulundurduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan 2022 yılı başından bu yana esnaftan öğrencilere, personelden sivil toplum örgütlerine kadar birçok grupla bölgede ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştiren Talas Belediyesi, Ali Dağı’na 10 binin üzerinde ağaç dikti.

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İHA

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