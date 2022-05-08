Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde düzenlenen 'Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup' dağ bisikleti yarışlarının startı verildi.

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  • 08.05.2022 13:59
  • Güncelleme: 08.05.2022 14:12
Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde düzenlenen ’Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup’ dağ bisikleti yarışlarının startı verildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Koramaz Vadisi’nde Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarış öncesinde bisikletleri ile parkura gelen sporcular, bisikletlerinin son kontrollerini yaparak parkur turlarının ardından verilen startla birlikte birincilik ve puan mücadelesi için yarıştı. Bugün başlayan yarışlara katılan 3 ülkeden 36 sporcu, dereceye girebilmek için zorlu parkurlarda ter döktü. Yarışlar hakkında bilgiler veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akgün, Kayseri’nin bisiklet için önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Akgün, "Bugün sezonun ilk yarışlarından birisini Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Koramaz Dağ Bisikleti Yarışına 3 ülkeden 36 sporcu iştirak etti. Aynı mekanda ayın 12’si, 13’ü ve 15’inde yapılacak olan yarışlar var. O yarışlara katılacak sporcunun çok fazla olmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımızın Koramaz Vadisi’ndeki turları 4,5 kilometrelik bir tek etap. Sezonun ilk yarışı olması hasebiyle hem kendimizi takvimimizdeki programa göre ayarlayalım istedik hem de buradaki milli takım sporcularımızın kapasitesini görmeyi arzu ettik. Yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum, katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kayseri bizim için bisiklette önemli şehirlerden bir tanesi. Bu sene güzel uluslararası yarışlarımız var. Bugün biri başladı. Kayseri’nin tanıtımına, kültürüne, doğal güzelliklerine hep beraber burada şahit olacağız" şeklinde konuştu.

Bugün yapılan yarışlarda Gençler Kategorisinde Emre Yuca, Serdar Kara, Arda Topal, Fahrettin Badak, Cuma Bolat, Elit Kategorisinde Denis Sergiyenko, Süleyman Sefa Temel, Temirlan Mukhamediyano, Emre Yavuz, Ahmet Akpınar, Zeki Kaygısız, Furkan Akçam, Okan Aydoğan, Abdürrahim İnal, İbrahim Gülmez ve Elit Kadın Kategorisinde Alina Sarkulova dereceye girmeyi başardı.

Kayseri’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Koramaz Vadisi’ndeki yarışlar, önümüzdeki günlerde devam edecek.

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İHA

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