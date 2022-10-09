Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunun kazananları belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu tamamlandı. Maratonda dereceye girenlere ödülleri verildi. 

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  • 09.10.2022 13:47
  • Güncelleme: 09.10.2022 13:48
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonunun kazananları belli oldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘150 Yılda 150 Proje’ kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katılım sağladığı koşuda, koşucular, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak belirlenen noktalardan dönüş yaparak bitiş noktasına geldi.
"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 21 kilometre yarı maratonda erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 1 saat 4 dakika 26 saniye ile birinci, Sezgin Ataç 1 saat 4 dakika 30 saniye ile ikinci, Etiyopya'dan gelen Fetene Alemu Regasa da 1 saat 5 dakika 25 saniye ile üçüncü oldu. 
Kadınlarda ise 1 saat 13 dakika 42 saniye ile Yayla Kılıç Gönen birinci, 1 saat 13 dakika 43 saniye ile  Fatma Karasu ikinci, 1 saat 13 dakika 45 saniye ile ise Bahar Atalay üçüncü oldu.

10 kilometre erkeklerde ise Ayetullah Aslanhan 30 dakika 50 saniye ile birinci, Ramazan Baştuğ 31 dakika 2 saniye ile ikinci, Ersin Tekal ise 31 dakika 19 saniye ile üçüncü geldi.

Kadınlarda ise 35 dakika 18 saniye ile Özlem Kaya Alici birinciliği, 35 dakika 28 saniye ile Yonca Kutluk ikinciliği, 37 dakika 12 saniye ile Burcu Subatan da üçüncülüğü kazandı.

MARATON ÖDÜLLERİ 
Gerçekleşen ödül töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ödülleri artırdı.  
21 kilometre erkekler ve kadınlar ödülleri:
1’nci kadın ve erkek 25 bin lira
2’nci kadın ve erkek 20 bin lira
3’üncü kadın ve erkekler 15 bin lira 

10 kilometre erkekler ve kadınlar ödülleri:
1’nci kadın ve erkek 6 bin lira
2’nci kadın ve erkek 5 bin lira
3’üncü kadın ve erkekler 4 bin lira

1ha

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