Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 7 bin 150 sporcu katıldı

Kayseri'de dün gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na ülke genelinde 30 farklı şehirden Türk sporcunun yanı sıra, 15 ülkeden 250 yabancı sporcu katılım sağlarken, toplam 7 bin 150 sporcu maratonda ter döktü.

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  • 10.10.2022 13:38
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:38
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 7 bin 150 sporcu katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘150 Yılda 150 Proje’ kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu ile tamamlandı. 10 kilometre kategorisinde toplam bin 150 sporcu, 21 kilometre kategorisinde ise 500 sporcu koşarken, halk koşusuna 5 bin 500 sporcunun koşusu kayıtlara geçti. Ülke genelinde 30 farklı şehirden sporcular ve 15 ülkeden 250 yabancı koşucu maratona katılım sağlarken, toplam 7 bin 150 sporcu maratonda ter döktü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 400 bin TL’ye yakın para ödüllü dağıtılan yarı maratonda tüm katılımcılara ve Kayserililere ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. 

1ha

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