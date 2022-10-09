Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘150 Yılda 150 Proje’ kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı koşuda, koşucular, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak belirlenen noktalardan dönüş yaparak bitiş noktasına geldi.

Maratonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Huzurun şehri Kayseri’den tüm Türkiye’ye selam yolluyorum, tüm Türkiye’ye bir ses veriyorum. Bugün burada çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar yani tüm Kayseri bir arada bir farkındalık adına birlik ve beraberlik içerisinde beraberiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gerçekleşen koşuda, yürüyüşte, halk koşusunda yer alan herkese teşekkürlerini ileten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “İnşallah sağlıklı bir şekilde bu çalışmayı tamamlayacağımıza inanıyorum. 21K ve 10K koşularının tamamlandığını gözlemliyoruz dereceye girenleri tebrik ediyorum. Dereceye girsin girmesi, bu çalışmaya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza da teşekkürlerimi iletiyorum, başarılar diliyorum. Müthiş bir katılım söz konusu her şeyden önce bu çalışmamıza sahip çıkan Kayserili hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Takdir edersiniz ki Uluslararası bir çalışma sağlıklı bir şekilde biteceğine inanıyorum. Federasyon Başkanımıza, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve en önemlisi sporsever dostlarımızın hepsine büyük küçük demeden gönül gönüle iyi ki varsınız diyorum” şeklinde konuştu.