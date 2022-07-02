Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi sona erdi

Develi Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, sunumların tamamlanmasıyla sona erdi.

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  • 02.07.2022 10:26
  • Güncelleme: 02.07.2022 10:52
Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi sona erdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, sunumların tamamlanmasıyla sona erdi.

Açılış organizasyonu ve önemli konuların gündeme getirildiği panelle açılan kongrenin ikinci günü de dolu dolu bir programla tamamlandı. Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapılan Develi ve Aşık Seyrani panellerinin ardından Develi Lisesindeki paralel oturumlarda ise 37 bildiri sunuldu. Türksoy’un ’Özbekistan’ temalı fotoğraf sergisiyle destek verdiği ve iki gün boyunca bilgi, kültür ve sanat şöleninin yaşandığı kongre Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. Kapanış konuşmasında Karabağ Savaşı gazilerinden Ayda Şirinova’nın yaptığı konuşma salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Develi’nin iki gün boyunca muhteşem bir atmosfere ev sahipliği yaptığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Develimizi, Aşık Seyranimizi ve Türk Kültürümüzü siz kıymetli bilim insanlarıyla bütün bir dünyaya duyurmaktan ve sizlerle hoş zaman geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kongremizi düzenleyen başta Doç. Dr. Recep Özkan hocam olmak üzere düzenleme kuruluna, bu işin mutfağında ter döken belediyemiz personeline ve siz kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyor, seneye yeniden görüşmeyi diliyorum” dedi.

Değerlendirmede bulunan bilim insanları da, böylesi yoğun emek ve mesai isteyen bir kongreyi üç senedir Develi’de başarıyla organize etmesinden dolayı da Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti. Değerlendirme sunumlarının ardından yut dışından gelen katılımcılar başta olmak üzere kongreye katılarak destek veren herkese teşekkür plaketi ve katılım belgesi takdim eden Başkan Cabbar; “Develimizi ve Aşık Seyranimizi tanıttığımız bu ve buna benzer organizasyonları daha da zenginleştirip güzelleştirerek hemşehrilerimizle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi. Kongreye katılan misafirlere Develi’nin tanıtımı yapılacak.

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İHA

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