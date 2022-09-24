Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı gerçekleşti. Bisikletçiler Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde bulunan parkurda mücadele etti.

PAYLAŞ
  • 24.09.2022 16:26
  • Güncelleme: 24.09.2022 16:53
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları’nın üçüncü etabı gerçekleşti. Bisikletçiler Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresinde bulunan parkurda mücadele etti.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği - UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş, Spor A.Ş. ve Hüma Hastanesi destekleri ile düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor. Geçen hafta ilk 2 etabı Koramaz Vadisin’de tamamlanan müsabakaların 3. etabı Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresinde gerçekleşti. Yağışın etkili olduğu bu yarışlarda bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

Erciyes’teki yarış sonucunda erkeklerde Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Abdulkadir Kelleci 1. Olurken, Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Denis Sergiyenko 2. ve yine Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan Zeki Kaygısız 3. oldu.

Kadınlarda ise Kazakistan Bisiklet Takımı’ndan Alina Sarkulova 1. ve aynı takımdan Tatyana Geneleva ise 2. geldi.

Derece elde eden sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları takdim edildi. Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları 25 Eylül 2022 Pazar Günü son etap yarışı ile sona erecek.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balinaları kurtarma operasyonu

Balinaları kurtarma operasyonu

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

DAHA FAZLA
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Belediye personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Aile' eğitimi verildi

Belediye personeline, ‘En İyi Narkotik Polisi Aile’ eğitimi verildi

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e