Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süt 8 buçuk liraya yükseldi

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ekim tarihinde çiğ sütün tavsiye fiyatının 7 buçuk lira olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine yeni gelen bir açıklamayla çiğ süt tavsiye fiyatı 8 buçuk liraya yükseldi. Ulusal Süt Konseyi’nin kendi sitesinde paylaşmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verildi: “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir).”