Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği sergi açılış töreni gerçekleşti

Kayseri'de Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği, 16'ıncı yılına yeni dernek adresinde girdi. Yeni yerlerinin açılış töreni gerçekleşti.

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  • 30.07.2022 20:48
  • Güncelleme: 30.07.2022 20:48
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği sergi açılış töreni gerçekleşti

Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği, 16’ıncı yılına girdi. Yeni yılına yeni adreste giren Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin açılış töreni gerçekleşti. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un yanı sıra birçok davetli katıldı. 

Acemi fotoğrafçıların çektikleri resimlerin sergilendiği tören, açılışın ardından protokolle birlikte gezildi. Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu sergi hakkında konuşmasında, “Gayet güzel bir sergi, özellikle tarihi mekanların çeşitli faaliyetlerle vatandaşlarla buluşturulması oldukça güzel olmuş. Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin açılışına katılmış olduk ve ortam gayet güzel görünüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm Kayserilileri buraya davet ediyoruz” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise fotoğrafların birer hafıza ürünü olduğunu belirterek, “Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin açılışına katıldık ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fotoğraflar aslında birer hafızadır. Geçmişten günümüze birçok alanda güzellikler sunuyor. Şehrimiz gerek tarihi gerek kültürel gerekse doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu dernek vasıtasıyla fotoğrafçılarımız fotoğraf çekecek ve şehrimizi tanıtacak, ortaya güzel işler çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı Nimet Gönen Çınaroğlu, 2006’dan beri bu Derneği işlettiklerini ve 16’ıncı yıllarına yeni yerlerinde girmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “2006 Yılında kurulan bir derneğiz ve 16 yaşındayız. Bu mahallede olmaktan çok mutluyuz. İlerleyen zamanlarda kurs ve atölyelerimiz olacak. Fotoğraf severleri üye olsun ya da olmasın derneğimize bekliyoruz, herkese kapımız açıktır” dedi.

1ha

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