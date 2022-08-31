Ulusal 100'üncü Yıl Zafer Satranç Turnuvası sona erdi

Turnuva sonunda dereceye girenler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren 10 sporcuya madalyalarını Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Başkanı Ümmet Ekici takdim etti.