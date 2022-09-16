Ulu çınarlar Çanakkale'yi gezecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinlerini Çanakkale gezisi düzenleyerek, ecdadının huzuruna çıkarıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde kentin dua kaynağı olan yaşlı vatandaşlarla ilgili sosyal ve kültürel projelere imza atmaya devam ediyor. Yaşlılara günlük hayatlarında destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki Ulu Çınarlar için şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’ye gezi düzenleyecek. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a yaşlıların toplumdan soyutlanmadan yaşamasını sağladıkları için çok memnun olduklarını ve Çanakkale şehitliklerini, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekleri için çok mutlu olduklarını kaydettiler. Çanakkale gezisine katılacak olan Müzeyyen Bozkurt, Çanakkale gezisi için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Bozkurt, “Başkan Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz. İlk gidişimiz olacak, şehitlerimizi göreceğiz. Bol bol dua edeceğiz. Çok mutluyum” dedi.

ULU ÇINARLARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Çanakkale gezisine katılacak olan Şerife Nehir ise “Başkan bey bizleri Çanakkale gezisine gönderdiği için çok teşekkür ederim. Daha hiç başka şehirleri görmedim. Başkanımız sayesinde göreceğim. Çanakkale’ye gideceğiz. Çok mutluyum” derken, Fatma Kesim de Büyükşehir Belediyesi’nin bu tarz etkinliklerini çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kayserili olarak hiçbir yere gitmedim. Çanakkale’yi gezmek çok istiyordum. Eşimle gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Çanakkale’ye götürüyorlar. Çok memnun kaldım. İnşallah sağ selamet gider geliriz.”

Ulu çınarlardan Mustafa Soylu ise “Şehitlerimizin bu ülkeyi bize ne kazandırdığını görmek yaşamak orada bir anlık o duyguları yaşamak için oraya gidiyoruz. Bu imkânı bize sağladığı için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz” diye konuştu.

Mehmet Yeşilyurt da “Çok mutlu olduk. Orada dedelerimiz var. Onları görmek için gidiyoruz. Onlara dua etmek için gidiyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

ÇANAKKALE GEZİSİ 4 GÜN SÜRECEK

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi 19 Eylül Pazartesi başlayıp, 22 Eylül Perşembe günü sona erecek. 4 gün sürecek olan Çanakkale gezisinde ulu çınarlar Çanakkale ruhunu yaşayacak ve Çanakkale’nin tarihini koklayacak. Yaşlı vatandaşlar gezide rehber eşliğinde şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’yi gezecek.