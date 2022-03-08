Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gençlerin sosyal hayatta aktif olabilmesi ve ailelerin de gençler konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda 6 aylık program ile ‘Kariyer Planlama’ ve ‘Rehberlik ve Danışmanlık’ eğitimleri verilecek.

Eğitim programları hakkında bilgi veren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Çelik, “Gençlerimizin problemleri, bu problemlerin çözümü doğrultusunda uzman ekibimizle birlikte bir değerlendirme yaptık. Özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın desteği ile iki alan belirledik. Birincisi; kariyer planlama, bu etkinlikte şehrimizde kendi alanında uzmanlaşmış, milli hassasiyet taşıyan isimleri belirleyerek bu isimlerle gençlerimizi bir araya getirmeyi, söyleşi tarzında programlarımız ile merak ettikleri sorulara cevap bulmalarını aynı zamanda da eğitimci olan arkadaşımızın da kendi bilgilerini, başarı hikayesini anlatma fırsatı verdik. 3’üncü programımızı gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Gençlerimizi hem mesleki manada bilgilendiriyor hem de motive edici programlar olması sebebiyle güven duygularının arttığını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

‘TÜRK KUŞAĞI DEDİĞİMİZ BU KUŞAĞIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK’

Yola çıkış amaçlarından bahseden Çelik, “Günümüzün ergenlerinin farklı bir kuşak olarak nitelendirilip milli, manevi hassasiyetlerinden uzaklaştırılarak çok farklı amaçlara hizmet etmesi sağlanmaya gayret edilirken dünya üzerinde bizim de bunun önüne geçebilmemiz adına da Türk Kuşağı dediğimiz bir kuşağın neler yapabileceğini ortaya koymak istedik. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakında bir program daha göreceksiniz. İnanıyoruz ki Türk Kuşağı dediğimiz kuşağın geleceğe nasıl yön vereceklerini, 2023 lider ülke Türkiye vizyonumuza nasıl hizmet edeceklerine de hep birlikte şahit olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın hedef kitlesi yalnızca gençler değil ailelere de hizmet vermek istiyoruz. Ülkü Ocakları İl Binamız bünyesinde oluşturduğumuz rehberlik servisimizde ailelerin de talep ettiği gün ve saatlerde randevu planlaması yapılarak gençlerimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimler kapsamında gençler ve ailelerin; ‘sınav kaygısı ve motivasyon, test çözme teknikleri, iletişim becerileri, programlı çalışma, sınav sistemi ve üst öğretim kurumları tanıtılması, öfke yönetimi ve kontrolü, madde bağımlılığı ve bağımlılıktan korunmanın yolları, dijital bağımlılık, YKS sınav öncesi, arkadaşlık ilişkilerinde empati kurma ve anlayış’ gibi konularda ücretsiz bir şekilde yararlanmak için randevu oluşturarak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasından seçilen hizmeti alabilecekleri kaydedildi.

