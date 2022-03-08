Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gençler ve ailelere yönelik ücretsiz olarak 'Kariyer Planlama' ve 'Rehberlik ve Danışmanlık' hizmeti veriliyor. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, gençlerin sosyal hayata daha kolay adapte olabilmesini hedeflediklerini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 08.03.2022 12:42
  • Güncelleme: 08.03.2022 12:42
Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gençlerin sosyal hayatta aktif olabilmesi ve ailelerin de gençler konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda 6 aylık program ile ‘Kariyer Planlama’ ve ‘Rehberlik ve Danışmanlık’ eğitimleri verilecek.
Eğitim programları hakkında bilgi veren Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Çelik, “Gençlerimizin problemleri, bu problemlerin çözümü doğrultusunda uzman ekibimizle birlikte bir değerlendirme yaptık. Özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın desteği ile iki alan belirledik. Birincisi; kariyer planlama, bu etkinlikte şehrimizde kendi alanında uzmanlaşmış, milli hassasiyet taşıyan isimleri belirleyerek bu isimlerle gençlerimizi bir araya getirmeyi, söyleşi tarzında programlarımız ile merak ettikleri sorulara cevap bulmalarını aynı zamanda da eğitimci olan arkadaşımızın da kendi bilgilerini, başarı hikayesini anlatma fırsatı verdik. 3’üncü programımızı gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Gençlerimizi hem mesleki manada bilgilendiriyor hem de motive edici programlar olması sebebiyle güven duygularının arttığını görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.
‘TÜRK KUŞAĞI DEDİĞİMİZ BU KUŞAĞIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK’
Yola çıkış amaçlarından bahseden Çelik, “Günümüzün ergenlerinin farklı bir kuşak olarak nitelendirilip milli, manevi hassasiyetlerinden uzaklaştırılarak çok farklı amaçlara hizmet etmesi sağlanmaya gayret edilirken dünya üzerinde bizim de bunun önüne geçebilmemiz adına da Türk Kuşağı dediğimiz bir kuşağın neler yapabileceğini ortaya koymak istedik. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yakında bir program daha göreceksiniz. İnanıyoruz ki Türk Kuşağı dediğimiz kuşağın geleceğe nasıl yön vereceklerini, 2023 lider ülke Türkiye vizyonumuza nasıl hizmet edeceklerine de hep birlikte şahit olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın hedef kitlesi yalnızca gençler değil ailelere de hizmet vermek istiyoruz. Ülkü Ocakları İl Binamız bünyesinde oluşturduğumuz rehberlik servisimizde ailelerin de talep ettiği gün ve saatlerde randevu planlaması yapılarak gençlerimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimler kapsamında gençler ve ailelerin; ‘sınav kaygısı ve motivasyon, test çözme teknikleri, iletişim becerileri, programlı çalışma, sınav sistemi ve üst öğretim kurumları tanıtılması, öfke yönetimi ve kontrolü, madde bağımlılığı ve bağımlılıktan korunmanın yolları, dijital bağımlılık, YKS sınav öncesi, arkadaşlık ilişkilerinde empati kurma ve anlayış’ gibi konularda ücretsiz bir şekilde yararlanmak için randevu oluşturarak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binasından seçilen hizmeti alabilecekleri kaydedildi.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Bakan Kurum ile projeleri görüştü

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Bakan Kurum ile projeleri görüştü

Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir

İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'

Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'

Kadınlar Günü'nün tarihçesi

Kadınlar Günü'nün tarihçesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

DAHA FAZLA
'Kırılmayan Bünyan fayı ve Kayseri'de beklediğimiz büyük bir deprem var'

'Kırılmayan Bünyan fayı ve Kayseri'de beklediğimiz büyük bir deprem var'

Başkan Büyükkılıç'tan kadın hakeme anlamlı jest

Başkan Büyükkılıç'tan kadın hakeme anlamlı jest

AK Parti Kadın Kolları'ndan '8 Mart' açıklaması

AK Parti Kadın Kolları'ndan '8 Mart' açıklaması

Vali Günaydın: 'Kayseri modeli oluşturarak çocukları bağımlılıktan kurtarabiliriz'

Vali Günaydın: “Kayseri modeli oluşturarak çocukları bağımlılıktan kurtarabiliriz”

Baro Başkanı Ali Köse: 'Yeni yasalara ihtiyaç var'

Baro Başkanı Ali Köse: “Yeni yasalara ihtiyaç var”