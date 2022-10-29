Ülkü Ocakları'ndan 'Gökyüzünde 99 Uçurtma' etkinliği

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle 'Gökyüzünde 99 Uçurtma' etkinliği gerçekleştirildi.

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  • 29.10.2022 17:46
  • Güncelleme: 29.10.2022 17:46
Ülkü Ocakları'ndan 'Gökyüzünde 99 Uçurtma' etkinliği

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Gökyüzünde 99 Uçurtma’ etkinliği düzenledi. Talas 360 Kafe Sosyal Alanında gerçekleşen program kapsamında; Ocakta bul oyunu, uçurtma uçurma, halat çekme, geleneksel oyunlar, ayak tenisi, okçuluk, matrak, voleybol, badminton ve masa tenisi gibi sportif etkinliklerde katılımcılar eğlendi. Ailelerin ve gençlerin katıldığı kutlama programı yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet’in 99’uncu yıldönümünü kutlayan ve etkinlik hakkında konuşan Ülkü Ocakları EKV Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’ncu yıl dönümünde istedik ki Cumhuriyet Bayramı’nı gerçekten kutlayarak geçirelim. Genç kardeşlerimize, evlatlarımıza özellikle bir duyuru yaparak böyle bir sportif aktivitelerin gerçekleştirileceği alan oluşturduk. Onlarla bir aradayız. İnanıyorum ki Türk gençliği bu kutlamayı en çok hak eden bir tabiata sahip. Çünkü özellikle Türk gençleri üzerinde oluşturulmaya çalışılan algıların yıkıldığını, milli şuurun hala dimdik ayakta olduğunun da göstergesi olan hem Ülkü Ocakları ve Ülkü Ocaklarına sempati duyan ve mensup olan gençlerin bir arada olduğu güzel bir etkinlik oldu.  Özellikle alanın içerisinde birçok etkinliğimiz var. 99’ncu yıl dönümümüzde 99 uçurtma adını verdiğimiz bu etkinlik büyük ilgi gördü çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte vakit geçiren öğrenciler Mustafa Alkan, Kerim Akkoç, Furkan Balaban ve Şafak Işık da eğlendiklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

1ha

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