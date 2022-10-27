Ulaşım AŞ güvenli ve konforlu ulaşım için otobüsleri denetliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin denetimi altındaki halk otobüsleri, yolcuların daha güvenli ve konforlu ulaşımı için periyodik olarak denetleniyor.

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  • 27.10.2022 10:38
  • Güncelleme: 27.10.2022 11:59
Ulaşım AŞ güvenli ve konforlu ulaşım için otobüsleri denetliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin denetimi altındaki halk otobüsleri, yolcuların daha güvenli ve konforlu ulaşımı için periyodik olarak denetleniyor.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırmaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında da konforlu ve güvenli hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından halk otobüslerine denetim yapıldı. Vatandaşların daha konforlu seyahati için çalıştıklarına vurgu yapan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kontrolleri periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Tespit sonrası belirlenen süre içerisinde eksiklikler gideriliyor ve vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz” dedi. Esnafların da kendilerini desteklediğini ifade eden Canbulut, “Bu çerçevede Kayseri Özel Halk Otobüsçüleri Odası Yönetimi ve esnaflarımız da bizlere destek veriyor. Toplu ulaşımın tüm paydaşlarına buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Otobüs İşletme Şefi Mehmet Çevikler ise plan dâhilinde gerçekleştirilen kontroller hakkında bilgiler vererek, “Isıtma sisteminden tutamaklara ve temizliğe kadar araçların eksiklerini tespit ediyoruz. Tespit sonrası sürücülerimizden belirlenen süre içerisinde düzeltilmesini istediğimiz konuların takibini de yapıyoruz. Denetimlerimiz kış boyunca periyodik olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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