Uganda vatandaşı Marygorret Naggujja, İslam'ı seçerek Müslüman oldu

Uganda vatandaşı 29 yaşındaki Marygorret Naggujja, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Meryem adını aldı.

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  • 08.04.2022 16:59
  • Güncelleme: 08.04.2022 16:59
Uganda vatandaşı Marygorret Naggujja, İslam'ı seçerek Müslüman oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uganda vatandaşı 29 yaşındaki Marygorret Naggujja, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman olarak Meryem adını aldı.

Sivas İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın makamında gerçekleştirilen ihtida töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Marygorret’ın Müslüman olmasına vesile olan Avukat Tuba Altuntaş Hastaoğlu’nun tercümanlığı eşliğinde imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Marygorret, şahitlerin huzurunda İslamiyeti kabul ederek Müslüman oldu.

İhtida merasimi sonrası konuşan Müftü Pehlivan şunları kaydetti: “Allah’ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam’ı tercih eden Marygorret Naggujja’yı ve onun Müslüman olmasına vesile olan Tuba hanımı tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslüman olan ve Meryem adını alan Marygorret Hanım şuandan itibaren hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin”.

Daha sonra Müftü Pehlivan, İhtida Belgesi ile birlikte Meryem’e İngilizce Mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.

İHA

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