TVF Efeler Ligi

Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi 12 sporcu ile anlaşmaya vardı.

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  • 03.07.2022 11:30
  • Güncelleme: 03.07.2022 12:07
TVF Efeler Ligi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi 12 sporcu ile anlaşmaya vardı.

2022-2023 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İlk kez Efeler Ligi’nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Develi Belediyespor kadrosuna tamamen yeniledi. Develi Belediyespor dış transferde Sorgun Belediyespor pasör Furkan Gök, orta oyuncu Ali Onur Edis, libero Onur Altınkaya, Yeni Kızıltepespor’dan pasör çaprazı Michal Filip, orta oyuncu İbrahim Emet, libero Alperay Demirciler, Afyon Belediyespor’dan pasör çaprazı Yusuf Eken, Halkbank Spor Kulübünden smaçör Abdullah Çam, Solhan Spor’dan smaçör Branimir Grozdanov, Ziraat Bankası’ndan orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı ve Al Jazira Sport Club takımında smaçör Lan Lereshchenko’yu kadrosuna kattı. Develi Belediyespor, iç transferde ise Berkan Eryüz ile yeniden anlaştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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