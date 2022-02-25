Şırnak'ta şiddeti engellemesi gereken savcı bile kamu gücünü kullanarak doktora şiddet uyguladı. Tuzun koktuğu günleri yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kendisi de doktor olan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının üzgün, kırgın ve kızgın olduğunu belirten Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi. “Sağlık çalışanları çok üzgün, çok kırgın ve çok kızgın çünkü canları, malları ve haysiyetleri tehlike altında. Canları tehlike altında çünkü her gün şiddete uğruyorlar. Dün nöroloji doktoru Ebru Ergin farklı bir ilaç yazmadığı için bir şehir eşkıyası tarafından şiddete uğradı. Şırnak'ta şiddeti engellemesi gereken savcı bile kamu gücünü kullanarak doktora şiddet uyguladı. Tuzun koktuğu günleri yaşıyoruz. Malları tehlike altında çünkü "Hastaya beş dakika vakit ayıracaksın, dışarıda bekleyen 100 hastayı idare edeceksin, hata yaparsan da aldığın 8 bin liraya karşı 1 trilyon tazminat ödeyeceksin." deniliyor. Bir hâkim düşünün, önüne bir dosya koyacaksınız ‘Beş dakikada hüküm ver, hata yaparsan adli ve idari olarak sorumlusunuz.” diyeceksiniz.”

