Tütün ve sigara kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Pınarbaşı ilçesinde bir şahsın aracında arama yapıldı. Aramada, 400 kilogram kıyılmış tütün, 192 adet sigara basma makinası, 42 adet sigara tabakası ve 554 paket nargile tütün folyosu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.