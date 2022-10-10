Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı. Türkşeker'in kilogram başına 15 liradan verdiği şeker son zamla birlikte 16 lira 20 kuruşa yükseldi.

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  • 10.10.2022 13:35
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:35
Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptığı ortaya çıktı. Böylece Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 liradan yüzde 8 zamla 810 liraya çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 liradan verdiği şekerin fiyatı 16 lira 20 kuruşa yükseldi. Söz konusu olan fiyatlara KDV dahil değil. Zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.

1ha

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