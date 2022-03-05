Turkovac, daha yaygın şekilde uygulanacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bilim insanları tarafından geliştirilen yerli aşı Turkovac, pazartesi gününden itibaren daha yaygın şekilde uygulanacak. 

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  • 05.03.2022 18:45
  • Güncelleme: 05.03.2022 18:45
Turkovac, daha yaygın şekilde uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, “Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde Turkovac uygulaması başlayacak” açıklamasından sonra Turkovac'ın yaygın kullanımı için İl Sağlık Müdürlükleri harekete geçti.

Müdürlükler tüm birimlere gönderdikleri mesajlarla, 7 Mart Pazartesi günü itibarıyla Turkovac dağıtımının yapılacağını, yeterli aşı lojistiği sağlanarak bütün aile hekimliği birimlerinde Turkovac aşısının uygulanmaya başlanacağını ve aşı yapılması için merkezi sistemden randevu oluşturulmasının talep edilmemesi gerektiğini bildirdi.

TURKOVAC ÖLÜMÜ ÖNLEMEDE ETKİLİ

Bu arada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının, ölümü önlemede çok etkili olduğunu ve yoğun bakıma gitmeyi önlediğini açıkladı. Ancak bazı bilim insanları da Turkovac'ın etkinliğinin kanıtlanmadığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün kullanım onayı vermediği ve Faz 3 çalışmalarının durdurulduğu yönündeki iddialarını sürdürdü.

1ha

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