Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkmen Çalıştayı'nın 1.'si Karakeçililer Derneği ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

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  • 21.01.2022 09:53
  • Güncelleme: 21.01.2022 09:53
Türkmen Çalıştayının 1.'si yapıldı
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KIRŞEHİR (İHA) – Türkmen Çalıştayı’nın 1.’si Karakeçililer Derneği ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı.

Kırşehir’i Türkmen Çalıştayı’nda Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş ve Dernek Başkanı Serdar Güneş temsil etti. Çalıştay kapsamında; Yörük, Türkmen Dernekleri oturumu, bilim insanları oturumu, yörük Türkmen kadınları oturumu, serbest kürsü oturumu düzenlendi.

Kırşehir heyetini temsilen çalıştaya katılan Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Kadın Kolları Başkanı Esma Güneş; yörük Türkmen kadını ve mutlu aile hakkında bilgiler verdi. Çalıştay kapsamında Ankara’da gezi programı düzenlendi.

İHA

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