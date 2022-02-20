Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Yaklaşık bir yıl önce feshedilen ve yakın zamanda yeniden örgütlenen Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi'nde seçimli olağan genel kurul yapıldı. 

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  • 20.02.2022 09:18
  • Güncelleme: 20.02.2022 09:18
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi genel kurula gitti

Yeniden oluşturulan TYB Kayseri Şubesi'nde yönetim kurulu oy birliğiyle onaylandı. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, divan başkanı ise Ahmet Taş olarak belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri ise Rafet Ural, Vedat Önal, Ali Akgün ve Mehmet Ayman'dan oluşuyor.

TYB Kayseri Şubesi, üye kayıtlarının genel merkeze gönderilmemesi ve şube başkanının sürekli uyarılmasına rağmen eyleme geçmemesi nedeniyle, 18 Mart 2021'de genel merkezin yönetim kurulu tarafından feshedilmişti. Şubenin feshinin ardından örgütlenme çalışmaları yeniden başlamıştı.

1ha

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