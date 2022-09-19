Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın güvenliğini jandarma sağladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik ve güven timlerinin yer aldığı 200 personel, hafta sonunda yapılan Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası finalinde görev aldı.

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  • 19.09.2022 13:31
  • Güncelleme: 19.09.2022 14:05
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın güvenliğini jandarma sağladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş, trafik ve güven timlerinin yer aldığı 200 personel, hafta sonunda yapılan Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonası finalinde görev aldı.

Hafta sonu Kuşçu Marina’da 7 farklı sınıfta 35 yarışmacının kayıt yaptırdığı Türkiye Su Jeti Flyboard Şampiyonasının finali büyük heyecana sahne oldu. Protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile yapılan şampiyonanın güvenliğini ise jandarma ekipleri sağladı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı asayiş, trafik ve güven timlerine bağlı 200 personel, şampiyona da görev aldı.

Ekipler, yaptıkları asayiş ve trafik uygulamaları ile vatandaşların yapılan etkinliği güvenli bir şekilde takip etmesini sağladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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