Türkiye’nin ilk ve tek mobil itfaiye istasyonu

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Deprem Haftası nedeniyle vatandaşa tanıtılan itfaiye istasyon aracı dikkat çekti. Türkiye’de itfaiye biriminde ilk ve tek olan mobil itfaiye istasyonunda, acil durumlarda personel ihtiyaçlarını giderebilecek ve kriz anında devlet adamları da toplantılarını yapabilecek şekilde tasarlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat mobil itfaiye istasyonu aracı hakkında bilgi verdi. Canpolat, mobil itfaiye istasyonu kurulması fikrinin 2020 yılındaki Elazığ depreminden sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyüklılıç’tan çıktığını anlattı. Talimat sonrası bir otobüsü itfaiye istasyonuna dönüştürdüklerini anlatan Canpolat, “Bu aracımız, afet halinde Türkiye’nin herhangi bir noktasına personelimizi götürüp yeme, içme, barınma gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Mobil olması en önemli özellik” dedi.

‘TÜRKİYE’DE TEK’

İtfaiye istasyon aracının, Türkiye’de tek olduğunu belirten Canpolat, “Yeri geldiği zaman aracımız mobil kriz masası şeklinde kullanılmaya hazır. Aynı zamanda acil kan ihtiyacı olduğunda Kızılay’ın koltuklarımızı kullanarak kan nakli yapabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Isıtması, soğutması, televizyonu, bulaşık ve çamaşır makinaları ve yataklar mevcut. Aracımız, şu anda Türkiye’de de itfaiye olarak tek örnek olarak kullanıma hazırdır” dedi.

Mobil itfaiye istasyonu sayesinde personelin daha aktif çalıştığını belirten Canpolat, “2020 yılı Elazığ depreminde hava şartları çok zordu. Eksi 20’leri bulan soğuklar vardı. Çadırlarda kalıyorduk. Artık personelimiz, çadırlardan ziyade bu araçta konaklayacak, ihtiyaçlarını görecek. Daha aktif ve dinç bir şekilde olaylara müdahale edecek” ifadelerini kullandı.

