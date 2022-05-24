Türkiye'nin en modern Bilim ve Sanat Merkezi eğitime hazır

Hayırsever Murat Kantarcı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezinin yapımında son aşamaya gelindi.

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  • 24.05.2022 09:12
  • Güncelleme: 24.05.2022 09:25
Türkiye'nin en modern Bilim ve Sanat Merkezi eğitime hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayırsever Murat Kantarcı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezinin yapımında son aşamaya gelindi.

13 Laboratuvar, 2 konferans salonu ve dersliklerin bulunduğu, akıllı bina özelliklerine sahip olan bilim ve sanat merkezinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Murat Kantarcı, Bilim ve Sanat Merkezinin yapım aşamasında gecesini gündüzünü katarak modern bir eğitim kurumunu hazır hale getirdi. Bu bina şu anda Türkiye’nin en modern binası durumunda. Havalandırma, ısınma ve aydınlatması otomatik sistemle çalışmakta. Eğitimin elbette sadece devlet imkânlarıyla yapılabilecek ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemlidir. Bizlere böyle bir eğitim kurumu yaparak bağışlayan Murat beye teşekkür ederim” dedi.

Hayırsever İş İnsanı Murat Kantarcı ise, ’’İnsana yapılan yatırımdan daha katma değerli başka bir yatırım yok. Her yurttaşın hayalinde bir şeyler yapmak vardır, biz de hayalimizde olanları sırası geldiğinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz bu memleketin, cumhuriyetin nimetleriyle bu işleri yapabilme imkanı sağladık“ diye konuştu.

800 öğrencinin eğitim göreceği merkez bu ay içerisinde hizmete açılacak.

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İHA

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