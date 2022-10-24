Türkiye'nin elma fidanları Niğde'den gidiyor

Türkiye'de elma üretiminde ikinci olan Niğde'de, 2 milyonun üzerinde sertifikalı elma fidanı üretimiyle ülke ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılıyor. Niğde'de yetiştirilen elma fidanları Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a satılıyor.

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  • 24.10.2022 13:04
  • Güncelleme: 24.10.2022 13:04
Türkiye'nin elma fidanları Niğde'den gidiyor
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Türkiye’de elma üretiminde ikinci olan Niğde’de, 2 milyonun üzerinde sertifikalı elma fidanı üretimiyle ülke ihtiyacının yüzde 10’undan fazlasını karşılıyor. Niğde’de yetiştirilen elma fidanları Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a satılıyor.

Niğde’nin geçen yıl 552 bin ton elma üretimiyle ikinci sırada yer aldığını söyleyen Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, aynı üretim rakamlarını bu yıl da beklediklerini, kentin 11 milyon dikili ağaç sayısıyla ise ilk sırada bulunduğunu ifade etti. Niğde’nin sertifikalı fidan üretiminde de öne çıktığını dile getiren Kaplan, "Sertifikalı elma fidanı üretiminde ikinci sıradayız. Ciddi bir fidan üretimi yapıyoruz. Fidanları bölgemizde ürettiğimiz için adaptasyon sorunu çekmiyoruz, bu önemli bir şey. Bölgemizde üretilen fidanları, burada diktiğimizde daha iyi sonuçlar alıyoruz. Genel olarak fidan üretiminde de Türkiye’de ilk 10’un içindeyiz. Dolayısıyla meyve üretiminde, fidan üretiminde, diğer üretimlerde de Niğde söz sahibi iller arasında. Sertifikalı elma fidanı üretiminde ikinci sıradayız, şu anda Türkiye’de elma fidanının yüzde 10’undan fazlası sadece Niğde’den karşılanıyor" dedi.

Üretilen fidanların çoğunluğunun iç piyasada satıldığını ifade eden Kaplan, "250 bin dekara yakın elma üretim alanı var ve bu artmaya devam ediyor. Niğde bölgesinin farklı ekolojilere sahip yerleri var. Rakımın düşük ve yüksek olduğu yerler var. Rakımı düşük yerlerde daha çok yeşil, rakımı yüksek yerlerde kırmızı çeşitler yetişiyor. Niğde’de ürettiğimiz elma fidanlarını daha çok bölgemizde dikiyoruz ama bazı yıllarda Türk cumhuriyetlerine, özellikle Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

İHA

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