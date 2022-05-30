Türkiye’deki tek ata tohumu merkezi Kayseri’ye kurulduz

KAYÜ Öğretim Üyesi ve Ata Tohumu Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nihat Yılmaz, ata tohumu merkezi hakkında bilgi verdi. Projenin Kalkınma Ajansı katkısıyla 2020’de Develi’de hayata geçirildiğini anlatan Yılmaz, oluşturdukları ekip sayesinde öncelikle Kayseri’de bulunan yerel ata tohumlarının toplanmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Hiçbir değişikliğe uğramadan ve aynı zamanda laboratuvar koşullarında herhangi bir şekilde müdahale edilmeden günümüze kadar gelmiş tohumlar ata tohumu olarak kabul ediliyor. Bunlar yerel genotipler olduğu ve bu bölge içerisinde iklim şartlarına dayanıklı oldukları için bu tohumları yaygınlaştırmak bizim temel hedefimiz” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DEKİ TEK ATA TOHUMU MERKEZİ’

Türkiye’deki tek ata tohumu merkezinin Kayseri’de kurulduğunu belirten Yılmaz, öncelikle tohumları fide haline getirip halkla buluşturduklarını söyledi. Yılmaz, ata tohumlarının, piyasada kısır tohum olarak da bilinen F1 Hibrit tohumlarının yaygınlaşmasıyla günden güne kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu da vurguladı. Bu nedenle ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, “KAYÜ çatısı altında kurulan merkezimiz sayesinde ata tohumlarının gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Yayınlaştırmak temel hedefimiz” diye konuştu.

KAYIT ALTINA ALINAN ve YAYGINLAŞTIRILAN ATA TOHUMLARI

Kayseri’de bulunan yerel ata tohumu çeşitlerinin başında Karahıdır ya da Karabacak domates tohumlarının geldiğini belirten Yılmaz ayrıca Yamula patlıcanı ve Cırgalan biberi tohumlarının da korunduğunu aktardı. Bu çeşitlerin katma değerini arttırıp yerel halkla paylaşarak çoğaltılmasını sağladıklarını belirten Yılmaz, bunun önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Yılmaz, ‘Geçmişten miras, geleceğe ışık ata tohumu’ sloganıyla çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.