Türkiye'de ilk, ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi üniversitenin 48'nci yılında ziyaretçileriyle buluştu.

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  • 18.02.2022 10:34
  • Güncelleme: 18.02.2022 10:34
Türkiye'de ilk, ziyaretçilerini milyonlarca yıl öncesine götürüyor
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi üniversitenin 48’nci yılında ziyaretçileriyle buluştu.

Müzede Jeolojik örneklerden fosil örneklerine, bitki örneklerinden sulak ve kara ekosistemin temsilcilerine kadar yaklaşık 4 bin parça bulunuyor. Genelde Sivas yöresine ait örneklerin sergilendiği müzede ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından getirilen parçalar da yer alıyor. Kurulumu 2017 yılına dayanan Tabiat Tarihi Müzesinde öğrencilere ve halka Sivas’ın yanı sıra tüm Türkiye’nin Jeo çeşitliliği ile Biyo çeşitliliğine ait örnekleri tanıtmak ve tabiat sevgisini aşılamak hedefleniyor. Ülkemizde bir araştırma merkezine bağlı olarak kurulan ilk müze olma özelliğini taşıyan Tabiat Tarihi Müzesinin içerisinde milyonlarca yıl öncesine ait fosiller oldukça dikkat çekiyor.

Yurt dışından getirilen örnekler de sergileniyor

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, müze hakkında bilgiler vererek, “Tabiat Tarihi Müzemiz 2017 yılına dayanıyor. 2017 yılında Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezimizi kurmuştuk. Prof. Dr. Nazire Özgen Ergen tarafından kurulan bu merkezde müze çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmaların sonucunda geçtiğimiz haftalarda Üniversitemizin 48’nci kuruluş yıl dönümünde burada bu müzeyi açmış olduk. Müzemizin içerisinde çok önemli örnekler var. Genelde Sivas ve yöresine ait olan kayaçlar, minareler, deniz fosilleri gibi şeyler olmasının yanında Sivas dışından hatta yurt dışından Antarktika’dan getirilen şeyler var. Burada bitkiler, çeşitli hayvanlar, Sivas’ın daha önceden biz deniz yatağı olduğuna dair de bize bilgiler veren örnekler var" dedi.

Türkiye’de ilk, 4 bin parça bulunuyor

Rektör Yıldız, müzede yaklaşık 4 bin adet parçanın olduğunu belirterek, “Müzemizde 3-4 bin adet parça var. Türkiye’de bir araştırma merkezine bağlı olarak kurulan ilk müze olmasının yanı sıra yine Tabiat Tarihi Müzeleri açısından da birkaç müzeden birisi. Bu müzemizi Kültür Bakanlığına müracaat ederek özel müze haline getirme çalışmalarımız da var. İlgi gayet güzel. Hem üniversitemizin içinden hem de şehirden çok fazla ilgi var. Saat 10.00, 12.00 ve 14.00, 16.00 saatlerinde normalde müzemiz açık. Şehirden ya da üniversiteden ziyaret etmek isteyenler geliyorlar’’ şeklinde konuştu.

Amaç tabiat tarihini öğrencilere anlatmak

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrencilere tabiat tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Bizim amacımız burada ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerine de müzemizi tanıtmak. Müzemize onları gezdirmek ve tabiat tarihi ile alakalı bilgiler vermek. Bunun için de toplu gelmek isteyenler müzemize müracaat ederlerse bir hocamız eşliğinde onlara bilgi verilecek. Yine burada yeryüzü şekillerine dair de birçok şeyimiz var. Örneğin bir kum havuzumuz var interaktif. Orada yeryüzü şekillerini oluşturabiliyorlar’’ ifadelerini kullandı.

İHA

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