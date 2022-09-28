Türk-İş’e göre açlık sınırı 7 bin 245 TL’ye yükseldi

Gıda enflasyonu aylık yüzde 5,15, son 12 aylık artış ise yüzde 130'u aştı.

Türk-İş tarafından yapılan 2022 Eylül ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 245 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı asgari ücretin bin 745 lira üzerinde çıkarken, yoksulluk sınırı da dört kişilik bir aile için 24 bin 600 lira olarak ölçüldü.

Aynı araştırmaya göre, mutfak enflasyonu yüzde 5,15 ve son 12 aylık yüzde 130 oranında artış gösterdi.

Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırmasıyla ilgili sendikada bir de rapor hazırladı. Raporda, "Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin 470 liraya ulaştığı rapora göre, sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar. Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor" değerlendirmesi yer aldı.

Raporda ayrıca, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23 bin 599 bin liraya ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 469 liraya yükseldi" ifadeleri kullanıldı.