Turizm, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde kaldı

Akçadağ, "Türkiye'nin turizm istatistiklerine göre ülkemize gelen turistlerin üçte birini Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyor. Türkiye bu pazarlardan 2022 yılında olumsuz etkilenecek" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hali, Türkiye ve dünya ekonomilerini sarsmaya devam ediyor. Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat ve ulaşım yasağı getirirken; Rusya-Türkiye ilişkilerinin durumu Türk turizm sektörünü endişelendiriyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Rusya ve Ukrayna ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm sektörünün güven istediğini söyleyen Akçadağ, "Turizm pamuk ipliğine bağlı, en ufak müdahalede etkilenen hassas bir ticaret şeklidir. Bu savaşın seyri pek çok alanda zararlara yol açtı. Savaşın patlak vermesi, 2022 yılı turizm beklentilerini şimdiden alt üst etti. Rezervasyonlar devam etse de, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) rezervasyonların yüzde 70 oranında azaldığını belirtti. Ukrayna'yla ise turizm konusunda iletişim bile kurmuyoruz" diye konuşarak, bu yıl Ukrayna'dan sektöre dair beklentilerinin olmadığını söyledi.

Turizm verilerine değinen Akçadağ, Rusya ve Ukrayna pazarlarının önemi hakkında "2021 yılında 4,5 milyon Rus ve 2 milyon Ukraynalı Türkiye'de tatil yaptı. Geçen yıl Kayseri'ye 150 bin turist geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde Erciyes'te 150 bin turisti ağırladık ve bunların yüzde 50'sini Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyordu. Rus ve Ukraynalı turistler ülkemizi çok seviyor. Ancak bu sabah Erciyes'e gittiğimde gözle görülür Rus ve Ukraynalı turist göremedim" şeklinde konuştu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATAMAYABİLİRİZ"

Turizmin dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olduğunu söyleyen Akçadağ, "2019 yılında dış ticaret açığının tamamını turizm gelirlerimiz ile kapatabildik. Geçen yıl ise bu açığın ancak üçte birlik kısmını kapatabildik. Bu yıl turizm konusunda farklı stratejiler izlemediğimiz sürece dış ticaret açığını kapatamayabiliriz ve pandemi sürecinde karşılaştığımız sorunlarla yeniden karşılaşabiliriz" diyerek, endişelerini dile getirdi.

"YENİ PAZAR ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Akçadağ, sektör olarak piyasaya alternatif çözümler aradıklarını belirterek, "Kayseri olarak ise son 3 yıldır Latin Amerika ve İspanya gibi farklı pazarlarda yer almaya başladık. Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Kayseri adına Erciyes A.Ş. ve yerel acentelerimiz Tayland, Latin Amerika ve İspanya gibi yerlerdeki fuarlarda yer alıyor" diye konuştu.

Akçadağ, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde savaş bir an önce son bulur ve bizler de Rus ve Ukraynalı misafirlerimize hizmet etmeye kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.