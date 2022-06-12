Turizm işletmecisi Orhan: “Geçmişte uçağa binmek lükstü. Şimdi otobüse binmek de lüks oldu”

Havaların ısınmasıyla seyahat planı yapan vatandaşlar ve okulların kapanacak olmasıyla birlikte memleketine dönecek öğrenciler acentaların yolunu tuttu. Turizm işletmecisi Gonca Yelda Orhan, vatandaşların artan fiyatlar sebebiyle tepki gösterdiklerini söyledi. Orhan, “Turizmcilerin genel sıkıntısı; her sene ya savaş olur ya ekonomik kriz olur ya da darbeler olur. Bunlardan ilk etkilenen sektörlerden biri de turizm olur. Bugün baktığımız zaman Kayseri, İstanbul arası 400 liraya tekabül ediyor. Yani 400 liraya gidiyor, 400 liraya dönüyorsunuz.

Bir öğrencinin Kayseri’den İstanbul’a, İstanbul dan Kayseri’ ye gidip gelmesi 800 lirayı buluyor. Bugün neredeyse asgari ücretin 4’te birine tekabül etmektedir. Bir aile düşünün. Anne, baba ve okuyan 2 çocuk. Bu aile kazandığı asgari ücretin 4’te birini yol parasına vermek zorunda kalıyor. Uçak biletlerinden hiç bahsetmiyorum. Böyle bir toplumda asgari ücretle geçinen bir ailenin, okuyan çocuğunu uçakla göndermesi imkansız. Artık hayal durumuna geldi” diye konuştu.

‘OTOBÜS ŞİRKETLERİ YOLCU BULAMIYOR’

Orhan ayrıca uçak ve otobüs biletlerinin aşırı pahalı olmasından dolayı müşterilerin yaşadığı durumdan bahsetti. “Kayseri-İstanbul arası ya da Kayseri-İzmir arası uçak biletlerine baktığımız zaman 1000 TL den aşağı fiyatlandırma mümkün değil bulamıyoruz. Vatandaş gelip bize soruyor. Bugün bile kaç defa bu durumu yaşadık. Kayseri, İstanbul arası otobüs fiyatı sordu ve gitti. Alamıyor çünkü. İşi olsa dahi bunu bir şekilde ertelemek durumunda kalıyor. Veya uçak biletini soruyor mukayese ediyor. Uçak biletinin ne kadar pahalı olduğunu görüyor. Bu yaşanılan ekonomik krizi düşünecek olursak. Geçmişte uçağa binme lükstü ama şimdi otobüse binmek artık lüks bir araç oldu. Bugün otobüs şirketleri de en az bizim kadar şikayetçi çünkü kendileri yolcu bulamıyorlar. Otobüsleri birleştiriyorlar. Bugün bir tanesi 3 koltuk satıyor, diğeri 4 koltuk satıyor, diğeri 5 koltuk satıyor. Şirketler birleştirerek seyahati açabiliyorlar. Böyle bir ekonomik krizin içinde yaşıyoruz. Biz vatandaşa tabi ki hak veriyoruz. Vatandaşa bir şey diyemiyoruz” şeklinde konuştu.

Orhan, pahalı bilet fiyatlarından dolayı öğrencilerin artık bayramlarda, özel günlerde ailelerinin yanına gidemeyerek bu günleri tek başlarına geçirmeye mahkum kaldıklarını söyledi. “Kurban Bayramı geliyor. Birçok aile çocuğunu memleketine getirtmeye çalışıyor. Ama fiyatlara baktığı zaman çocuğunu yurtta bir başına bayram geçirmeye mahkum eder bir dönme girdik. Eskiden böyle miydi? Hayır, böyle bir şey yoktu. Her öğrenci otobüs biletini anne ve babasına muhtaç olmadan kendi imkanlarıyla karşılayabiliyordu. Finaller geliyor. Finallerle bütünleme arası öğrenciler artık evlerine gelip anne babasını göremez oldu. Geçen Ramazan Bayramı’nda da aynı sıkıntı yaşandı. Çoğu öğrenci anne ve babasının elini öpüp de bir bayram geçiremedi. Tabi ki bu çok üzücü. Bizler açısından da üzücü. Bizler bu işin ticaretini yapıyoruz. Ama gelen vatandaşın halini gördükçe bizim de söyleyebilecek pek sözümüz kalmıyor” dedi.

Artan mazot ve benzin fiyatlarına da değinen Orhan, yaşanan sıkıntıların çözülmesi için temennide bulunarak; “Mazot ve benzin fiyatları o kadar arttı ki, ulaşım fiyatlarına da bu şekilde yansıması tabi ki normal. Ama halkın gelirine baktığınız zaman, maalesef ki halkın böyle bir geliri yok. Geçen seneyle bugüne baktığımız zaman benzin ve mazot fiyatlarına yüzde 355 oranında zam gelmiş. Bugün hangi asgari ücrete yüzde 355 zam yapıldı. Hangi özel sektörde yüzde 355 zam yapıldı. Hangi devlet memuru ya da emekliye bu oranlarda zam yapıldı diye ben buradan sizlere sormak istiyorum. Bizler tabi ki satıcı olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaş olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Dilerim en kısa zamanda bu sistem değişir. Vatandaşımızda bir refaha kavuşur. Bu sıkıntılardan kurtulur. Sektör olarak da, bir seyahat acentesi olarak da işletmecisi olarak da hepimizin aydınlık günlere kavuşacağı günü dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.