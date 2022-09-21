Turizm cenneti Soğanlı ve Kapuzbaşı'da turizme 'yol' açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği'nin destekleriyle doğa harikası turizm değeri Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi'nin yollarını asfaltla buluşturarak bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

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  • 21.09.2022 10:39
  • Güncelleme: 21.09.2022 11:14
Turizm cenneti Soğanlı ve Kapuzbaşı'da turizme 'yol' açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği’nin destekleriyle doğa harikası turizm değeri Soğanlı Vadisi ve Kapuzbaşı Şelalesi’nin yollarını asfaltla buluşturarak bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kayseri’nin turizm değerlerini gün yüzüne çıkartan ve başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde Kayseri’yi dünyaya tanıtmayı amaçlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştiren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların ve yerli yabancı turistlerin çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde, keyifle Soğanlı’yı ziyaret edebilmesine imkân tanıyan 7 metre genişliğindeki 2,4 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Toplam 3 milyon 992 bin 449 TL’ye mal olan Yeşilhisar-Soğanlı arasındaki yolda, 4 bin 200 ton asfalt kullanıldı.

Ayrıca Kayseri Valiliği’nin finansman destekleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesinin hemen yapılmasının ardından, dünyanın en büyük şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelalesi’nin yol yapım çalışmaları başladı. Çalışmalar tamamlandığında Kapuzbaşı Şelalesi’ne ulaşım daha güvenli ve daha yakın olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dört bir tarafı çeşitli tarih ve doğa güzellikleri dolayısıyla turizm değerleriyle çevrili olan Kayseri’yi tüm dünyaya tanıtmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kayseri’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dört bir tarafı tarihi güzellikler ile bezeli olan bir turizm kenti olduğu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İsteyen tarih turizmi için gelebilir, isteyen doğa turizmi için, isteyen sağlık turizmi dolayısıyla gelebilir isteyen inanç turizmi nedeniyle gelebilir. Adeta her gelen, her istediğini kadim şehrimizde, turizm kentimizde bulur. Eli boş dönmez” dedi.

Yerli ve yabancı turistleri Kayseri’yi keşfetmeye davet eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler de bunun bilincinde hareket ediyor ve bu denli zenginlikler şehri Kayseri’mizin değerlerini gözetmeye çalışıyor, yerine göre gün yüzüne çıkarıyoruz, yerine göre tanıtıyoruz, geliştiriyoruz, paylaşıyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele, tabi ki hükümetimizin bize sağladığı imkânlar dâhilinde düzenlediğimiz toplantı ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla dört bir tarafı turizm değeri olan Kayseri’mizi tüm dünyaya tanıtacağız, bunda da kararlıyız.”

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede desteklerini esirgemeyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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İHA

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