Turistler Türk lokumuna bayılıyor

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, Türk lokumu almadan gitmiyor.

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  • 28.09.2022 12:43
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:43
Turistler Türk lokumuna bayılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’yı ziyaret eden turistler, Türk lokumu almadan gitmiyor.

Osmanlı döneminde saray mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Türk lokumu, günümüzde de aynı ilgi ile tatlı çeşitlerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin tercihi de Türk lokumu oluyor. Nevşehir’in Uçhisar beldesinde lokum satışı yapan Esin Pişken, "Turistlerin lokuma bakış açısı ülkeden ülkeye değişiyor. Balkan ülkeleri Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerden Türk lokumuna talep daha yoğun ve çok seviyorlar. Genellikle narlı lokumları tercih ediyorlar. Arap ülkeleri daha çok çerezli lokumları, Balkan ülkeleri ise meyveli ve özellikle narlı olan lokumları tercih ediyorlar. Lokumlar içerisinde en çok nar ve gül lokumu tercih ediliyor. Lokum çeşitlerimiz ise kaymaklı, çerezli, meyveli, üçü bir arada lokumlu, çerezli, meyveli lokum var. Bir de fındık ezmeli dut pestili var. Bu ürünümüz de genelde tercih edilmekte ve severek alınmakta. İçerisinde bal ve süt ile tatlandırılmış fındık ezmesi var” ifadelerini kullandı.

Hintli turist Ashish Sreedhar, "İstanbul’da lokum denedim ama Kapadokya’da daha tazesini buldum. Lokumun tadı daha farklı, taze ve çok lezzetli. Hindistan’da böyle bir lezzet yok, buradakiler daha farklı yapılıyor. Lokum çeşitlerinden mangolu, baharatlı, ahududulu ve zencefilli lokumları beğendim. Hindistan’da tatlılarımız var ama lokum gibi bir tatlı hiç denememiştik” şeklinde konuştu.

İskoçyalı turist Neil Barret ise, "Türk lokumları çok lezzetli ve çekme helvanın tadı çok hoş. Arkadaşlarımın da buraya gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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