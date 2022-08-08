Turan Mahallesi'ne yeni yollar açılarak asfaltlanıyor

Yeni yollar yaparak asfaltta rekor çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesi'nde yeni imarlı yollarda asfalt çalışması yapıyor.

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  • 08.08.2022 11:50
  • Güncelleme: 08.08.2022 12:08
Turan Mahallesi'ne yeni yollar açılarak asfaltlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeni yollar yaparak asfaltta rekor çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi, Turan Mahallesi’nde yeni imarlı yollarda asfalt çalışması yapıyor.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak merkezde ve kırsalda alt yapıdan üst yapıya kadar tüm çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde yaz sezonu geldiğinden beri yeni asfalt, yaya yolları ve parke çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin kırsal bölgelerinde bulunan yollarda gerçekleştirilen yeni yol yapımları ve bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlarımızı en nitelikli hizmetle buluşturuyoruz. Mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tümünün verilen hiçbir hizmetten geri kalmamasını istiyoruz. Turan Mahallesinde başlatmış olduğumuz asfalt çalışmalarını da bitirdikten sonra yolumuzu en kısa süre kullanıma açacağız. İlçemizdeki bütün yolları en konforlu hale getirip hizmete sunmak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekleyerek devam edeceğiz. Bu sıcak havalarda büyük gayret ederek çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz Turan Mahallesi halkına hayırlı olsun” dedi.

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İHA

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