Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu geniş çapta maddi hasar oluştu.
- 20.04.2022 16:07
- Güncelleme: 20.04.2022 16:53
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu geniş çapta maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi’nde C.T.’ye ait müstakil evde gece saatlerinde tüp patladı. Tüpün patladığı anda evde birilerinin olmaması faciayı önlerken, patlamanın şiddetiyle evde geniş çapta maddi hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri de inceleme yaptı.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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