Tüketiciler Birliği'nde Mahmut Şahin güven tazeledi

Tüketiciler Birliği Genel Merkez Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Şahin güven tazeledi.

PAYLAŞ
  • 09.02.2022 11:02
  • Güncelleme: 09.02.2022 12:25
Tüketiciler Birliği'nde Mahmut Şahin güven tazeledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Merkez Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mahmut Şahin güven tazeledi.

Genel kurula, şube başkanları, genel merkez yönetim kurulu ve delegeler katıldı. Kurulda mevcut başkan Mahmut Şahin, oy birliği ile yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Şahin, "Normal vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar tüm bireylerin tüketici olduğu gerçeğiyle Tüketiciler Birliği olarak vatandaşlarımızın haklarını savunuyoruz. Hukuk biriminde görev alan avukat arkadaşlarımız enerji sektöründen eğitime, sağlıktan iletişime, finans kurumlarından gıdaya tüm alanlarda çıkan yasaları detaylı bir şekilde inceleyip ilgili kurumları harekete geçirmek üzere işlem başlatıyor. Bu vesileyle yönetim kurulu üyelerimizden şubelerimize kadar tüm kadromuzla hak ve haklının yanında duruşumuzu sürdürmekte kararlılığımızı her alanda gösterdik ve böylede devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kurulun ardından Tarihi Kayseri Kalesi’ni ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni gezdi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı esnaflarından Başkan Öztürk'e teşekkür

Yahyalı esnaflarından Başkan Öztürk'e teşekkür

Kocasinan, daha iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor

Kocasinan, daha iyi hizmet için araç filosunu güçlendiriyor

Talaslı çiftçilere eğitim programı

Talaslı çiftçilere eğitim programı

Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Başkan Akay, 'Şeker Sektörü Toplantısı'na katıldı

Gram altınla yarışan bamyaya talep var

Gram altınla yarışan bamyaya talep var

Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret

Erkoyuncu'dan Başkan Akay'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Uyuşturucu tacirleri jandarma operasyonu ile yakalandı

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

Develili muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti

DAHA FAZLA
ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

ERÜ İİBF, Türkiye'deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

Tır böyle devrildi

Tır böyle devrildi

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'Kademeli Zam, Kademeli Zulüm'

'Kademeli Zam, Kademeli Zulüm'

'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

'Kayseri E-Ticaret Ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı