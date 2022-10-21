Tüketici güven endeksi yükseldi ancak hala kötümser

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayı tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 76,2'ye yükseldi.

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  • 21.10.2022 15:49
  • Güncelleme: 21.10.2022 15:49
Tüketici güven endeksi yükseldi ancak hala kötümser

  Puanlamanın 100’ün altında olması nedeniyle 76,2’lik endeksin, tüketici güveninde kötümser durumu gösterdiği belirtildi. 

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları belli oldu. TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,3 artarak 76,2’ye yükseldi. Geçen ay Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi 76,2 olarak kayıtlara girmişti.  

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR?

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

1ha

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