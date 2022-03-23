Tüketici güven endeksi arttı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tüketici eğilimlerinin ölçüldüğü tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre artış gösterdi. 

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  • 23.03.2022 12:03
  • Güncelleme: 23.03.2022 12:03
Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksiyle; tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. TÜİK ve MB işbirliğiyle yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı. Şubat ayında 71,2 olan endeks, mart ayında 72,5’a yükseldi. 2021 Aralık ayında 68,9 ile tarihinin en düşük seviyesine gerileyen endeks, yeni yılın ilk ayında ise 73,2 olarak kayıtlara girmişti. 

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ AZALDI

Mart ayında hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,5 azalırken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2,3 arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1,2 artarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanaklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 4,4 arttı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 puan aralığında değerlendiriliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

1ha

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