TÜİK’te 1 yılda 3 başkan değişti

Açıkladığı enflasyon ve işsizlik rakamları başta olmak üzere istatistiki verilerle tartışmaların odağındaki TÜİK’te sular durulmuyor. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı. Yerine ise Erhan Çetinkaya getirildi. Böylece bir yıldan az sürede TÜİK Başkanlığı koltuğuna dört farklı isim oturmuş oldu.

11 AY DOLMADAN GİTTİ

2 Mart 2021 tarihinden itibaren görev koltuğunda oturan Erdal Dinçer, 10 ay 27 gün kalabildi. Dinçer son dönemde gazetelere yaptığı açıklamalarla gündeme gelirken bir gazetede, “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti. Dinçer’in ayrıca, resmi enflasyonun aralık ayında 19 yılın zirvesi olan yüzde 36,1 olarak açıklanmasının ardından ve yüzde 50’yi aşması beklenen ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının hemen öncesinde görevden alınması dikkat çekti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2021’de resmi enflasyonun yıllık yüzde 21,31 olarak açıklanmasının ardından TÜİK’ten randevu istemiş ancak Dinçer randevu vermemişti. TÜİK binasına giden Kılıçdaroğlu’nun içeri alınmaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

AHMET DOSDOĞRU KOLTUKTA 15 GÜN KALDI

Dinçer’in öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda Ahmet Kürşad Dosdoğru bulunuyordu. 15 Şubat 2021 tarihinde göreve vekaleten atanan Dosdoğru, sadece 15 gün koltukta oturabilmişti.

MUHAMMED CAHİT ŞİRİN 9 AY KALDI

Dosdoğru öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda oturan isim Muhammed Cahit Şirin idi. Şirin, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında TÜİK Başkanı olarak görev yaptı.

YİNAL YAĞAN KOLTUKTA 13 AY OTURDU

Şirin’in öncesinde TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan oturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde başkan vekilliği görevini yürütürken Ekim 2018’de TÜİK Başkan Yardımlığı’na vekaleten atanan Yağan, 2019’da da başkan vekili olarak atanmıştı.