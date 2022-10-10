TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak yüzde 19,8 ‘e geriledi.

TÜİK, 2022 Ağustos ayı dar tanımlı işsizlik oranlarını açıkladı. Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş üstü kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak açıklandı Böylece işsizlik böylece 4 yıl sonra ilk kez tek haneyi görmüş oldu.

‘GENÇ İŞSİZLİK AZALDI’

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

‘GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 19,8 OLDU’

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak açıklandı.