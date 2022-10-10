TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayında dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki ay göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu.

PAYLAŞ
  • 10.10.2022 13:45
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:45
TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak yüzde 19,8 ‘e geriledi.

TÜİK, 2022 Ağustos ayı dar tanımlı işsizlik oranlarını açıkladı. Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş üstü kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak açıklandı Böylece işsizlik böylece 4 yıl sonra ilk kez tek haneyi görmüş oldu.

‘GENÇ İŞSİZLİK AZALDI’

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

‘GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 19,8 OLDU’

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak açıklandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 7 bin 150 sporcu katıldı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na 7 bin 150 sporcu katıldı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

KASKİ personeline 'ilk yardım' eğitimi verildi

KASKİ personeline ‘ilk yardım’ eğitimi verildi

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

Vali Çiçek: 'Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi'

Vali Çiçek: “Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi”