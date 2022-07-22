TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat'ı kaybetti.
- 22.07.2022 15:39
- Güncelleme: 22.07.2022 17:54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, annesi Hatice Yozgat’ı kaybetti.
TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat’ın annesi Hatice Yozgat hayatını kaybetti. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Hatice Yozgat, geçirdiği rahatsızlık sonrasında yaşama veda etti. Osman Yozgat, acı haber ile derin üzüntü duyarken anne Hatice Yozgat, bugün Yahyalı’nın Mustafabeyli köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
İHA
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