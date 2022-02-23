Tramvay inşaatından demir çalan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tramvay inşaatından çalınan demirler ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 23.02.2022 12:09
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:17
Tramvay inşaatından demir çalan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tramvay inşaatından çalınan demirler ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sıra Söğütler Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri el arabalı V.Ç.’yi (20) durdurdu. El arabasında bulunan çuvalın içerisinde; 40 santim uzunluğunda 45 adet inşaat demiri, 1 metre uzunluğunda bükülmüş 52 adet inşaat demiri, 50 santim uzunluğunda 25 adet inşaat demiri, 1 metre uzunluğunda 14 adet inşaat demiri, 1 adet iskele demiri, 1,5 metre uzunluğunda 1 adet inşaat demiri ele geçirildi. V.Ç., gözaltına alınırken ele geçirilen malzemeler ile birlikte ilgili büroya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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