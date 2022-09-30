Tramvay inşaatında zarar gören doğal gaz borusuna müdahale edildi

Talas - Anayurt arası tramvay hattı inşaatı çalışması devam ediyor. Mevlana Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine Kayserigaz ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti. İlk olarak gaz kesildi ve zarar gören boru tamir edildi.

Tramvay hattı inşası ise arıza giderildikten sonra devam etti.