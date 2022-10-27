Traktörün altında kalan şahıs kaybetti

Niğde’de dere yatağında takla atan traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Dündarlı Beldesinde Hasan K.’nin; dere yatağına düşen 38 F 3860 plakalı römorku kurtarmaya çalıştığı sırada traktör takla attı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hasan K.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.