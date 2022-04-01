Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köprübaşı mevkiinde 46 HB 730 plakalı hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken hafif ticari araç ise devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlarda sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartılırken, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.