Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

 Kayseri'de görme engelliler için birçok noktada trafik ışıklarına sesli sistem yerleştirildi.

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  • 21.09.2022 14:36
  • Güncelleme: 21.09.2022 14:36
Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından görme engelli vatandaşlara kolaylık sağlamak adına trafik ışıklarına komutlar veren sesli sistem yerleştirildi. Sistemde, yayalara kırmızı ışık yandığında ‘lütfen bekleyiniz’, yeşil ışık yandığında ise ‘lütfen geçiniz’ şeklinde uyarılar veriliyor. Böylelikle görme engelli vatandaşlar trafik ışıklarından geçerken tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalmıyor. 
Şu an trafik ışıklarında bulunan sesli sistemler; Tuna Caddesi, Düvenönü ve Cumhuriyet Meydanı gibi bölgelerde bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerleyen süreçlerde muhtelif bölgelere de yerleştirilmesi planlanıyor.

1ha

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