Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

Kayseri'de vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, alınan önlemler ve vatandaşın dikkati sayesinde bu bayram tatilinde ölümlü kaza yaşanmadığını söyledi. 

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  • 07.05.2022 18:28
  • Güncelleme: 07.05.2022 18:28
Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

7 – 13 Mayıs tarihlerinde kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, itfaiye ekipleri ve trafik polis ve jandarma ekipleriyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı personeller de hazır bulundu. Burada konuşan Yasan, Ramazan Bayramı’nda alınan trafik tedbirleri ve denetim sayesinde kent genelinde ölümlü trafik kazasının olmadığına dikkat çekti. 

Yapılan etkinlikte sürücülere ve vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Çocukların da etkin rol oynadığı programda, düdük ve bilgilendirici metinlerin olduğu afişler dağıtıldı. Ayrıca çocuklar için trafik kartları ve şekerleme de dağıtıldı. Etkinlikte aynı zamanda yerli ve milli olma özelliği taşıyan ‘radar’ sistemi ve bazı ekipmanların tanıtımı da yapıldı.

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