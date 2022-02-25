Trabzonspor -Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Zorbay Küçük oldu.

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  • 25.02.2022 13:57
  • Güncelleme: 25.02.2022 14:52
Trabzonspor -Kayserispor maçının VAR hakemi Zorbay Küçük
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Süper Lig’in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün delplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Pakkan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Zorbay Küçük oturacak. Küçük’e AVAR da Aleks Taşçıoğlu ve Hasan Kaçar eşlik edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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